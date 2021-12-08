Владельца новосибирского крематория отправили под домашний арест

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Сибирский предприниматель, основатель и владелец новосибирского крематория Сергей Якушин, задержанный при попытке скрыться по делу о даче взятки, отправлен под домашний арест, сообщили ТАСС в следственном управлении СК по области.

"Якушин был отправлен под домашний арест", - сообщили в СК.

Как уточнил в среду в пресс-центре ТАСС руководитель второго отделения контрольно-следственного отдела СК по Новосибирской области Михаил Кольцов, Якушин был задержан, поскольку совершил тяжкое преступление и пытался скрыться на этапе предварительного следствия. В свою очередь начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Павел Илык отметил, что в этом году в целом выросло количество коррупционных преступлений. Так, уже за 11 месяцев текущего года их было совершено 518, при 458 за весь прошлый год. В области в 2021 году были даны взятки на общую сумму 16 млн рублей, самая крупная из которых - 2 млн рублей по делу заместителя министра ЖКХ региона Владимира Нормайкин.

В августе прошлого года Якушин был объявлен в федеральный розыск по делу о даче взятки в особо крупном размере. В мае 2020 года управление СК по региону сообщало, что заведующий патологоанатомическим отделением городской больницы № 1 был осужден за получение взятки в размере 1,2 млн рублей от принадлежащего Якушину ООО "Некрополь".

Заведующий был приговорен к штрафу в размере 4,5 млн рублей с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на срок 12 лет. По информации следствия, он вместе со своими подчиненными предоставлял родственникам умерших людей информацию о "Некрополе" как об организации, предоставляющей ритуальные услуги. В СМИ Якушин сообщил, что уголовные дела связаны с переделом рынка.

Сергей Якушин - основатель первого в России частного крематория в Новосибирске и президент международной промышленной выставки "Некрополь". Крематорий открылся в 2003 году в Дзержинском районе Новосибирска, став первым частным крематорием в России. В 2012 году на территории крематория открылся Музей мировой погребальной культуры - единственный в России музей подобной направленности.