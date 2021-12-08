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Два ребенка погибли при пожаре в частном доме под Пермью

Еще один получил травмы

ПЕРМЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме в Оханском районе Пермского края, в результате чего погибли двое детей. Еще одного ребенка и его мать госпитализировали, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Сгорел частный двухэтажный дом в деревне Притыка Оханского района, были обнаружены тела двух погибших мальчиков 11 и 14 лет. Мать вынесла трехлетнего малыша, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Пожар потушен в 08:20 (06:20 мск), площадь возгорания составила 54 кв. метра. В данный момент на месте проводятся следственные действия, устанавливаются детали произошедшего.

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