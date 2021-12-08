На Урале прекратили уголовное преследование женщины, заказавшей антидепрессанты из Польши

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное преследование жительницы города, которая обвинялась в приобретении и контрабанде наркотических средств после заказа из Польши упаковки антидепрессантов. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Ирина Ручко.

Дело в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, было возбуждено в 2019 году. В посылке, которую девушка пыталась получить на почте, находились 30 таблеток, содержащих наркотическое вещество массой 10,6 грамма.

"В связи с неустановлением причастности Беляевой необходимо прекратить уголовное преследование в отношении последней по ч. 3 ст. 229.1 ("Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС) наркотических средств в крупном размере"), ч. 2 ст. 228 ("Приобретение наркотических средств в крупном размере")", - говорится в постановлении суда о прекращении уголовного преследования, копию которого предоставила ТАСС адвокат.

В постановлении уточняется, что в ходе предварительного следствия "не представилось возможным совокупностью однозначных неопровержимых доказательств установить причастность Беляевой" к совершению преступлений. Адвокат добавила, что у ее подзащитной появилось право на реабилитацию.