Число погибших при обрушении здания в Варе возросло до двух

ТАСС, 8 декабря. Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов здания, обрушившегося в результате взрыва в районе порта Санари-сюр-Мер во французском департаменте Вар на юго-востоке страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в Twitter префектуры департамента.

"В ночь со вторника на среду пожарными департамента Вар был обнаружен и извлечен из-под завалов второй погибший", - указано в заявлении.

Во вторник сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших. Тогда спасатели уточнили, что под завалами могли находиться еще два человека - пожилая женщина и ее сын. Как отметили в префектуре в среду, поиски еще одного человека продолжаются.

Около 03:50 по местному времени (5:50 мск) 7 декабря в районе порта Санари-сюр-Мер произошел взрыв, в результате которого обрушилось трехэтажное здание. На месте происшествия работают около 70 пожарных, а также специальная команда по ликвидации чрезвычайных ситуаций. По информации спасателей, в районе обрушения после взрыва ощущался резкий запах газа. В качестве меры предосторожности жители соседних домов были эвакуированы.