Режим ЧС ввели в Братском районе Приангарья, где вторые сутки нет света в одном из сел

ИРКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Братском районе Иркутской области, где из-за аварийного отключения электроэнергии двое суток остается без света поселок Прибойный с населением около 430 человек. Об этом в среду сообщил в Facebook мэр района Александр Дубровин.

"Ночью с 6 на 7 декабря прекратилась подача электроэнергии в Шумилово и Прибойный. Аварийная бригада была доставлена на место и в светлое время суток приступила к обследованию линии, в 12:30 (07:30 мск) запитали Шумилово. <…> Сейчас введен режим ЧС, отрабатываем ситуацию", - написал глава района.

Аварийная бригада продолжает работать над устранением аварии, обследует линию электропередачи. Работу осложняет большое количество рыхлого снега, который затрудняет передвижение техники, а также отсутствие сотовой связи в районе возможного порыва линии.

Как написал мэр, линия, на которой произошла авария, построена в 1970 году. Во многих местах она провисла, требуется замена 21 опоры. Вопрос ремонта сейчас прорабатывается с министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области.

Поселок Прибойной находится примерно в 108 км от города Братска. В населенном пункте насчитывается 248 частных жилых домов с населением 428 человек и три социальных объекта. В среду днем в поселке около ноля градусов, ночью прогнозируется минус 12 градусов.