Мосгорсуд не стал менять меру пресечения экс-главе Автодора

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под домашним арестом бывшего главу госкомпании "Автодор" Сергея Кельбаха, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу Кельбаха на решение отправить его под домашний арест и решил оставить меру пресечения без изменения, а его жалобу - без удовлетворения", - сказали в суде.

Ранее Басманный суд Москвы отправил Кельбаха под домашний арест на срок до 11 декабря. Следственный комитет ходатайствовал о заключении под стражу.

В июле 2019 года генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что по результатам проверки Счетной палаты строительства ЦКАД в отношении председателя правления госкомпании "Автодор" за злоупотребление полномочиями возбуждено уголовное дело. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что, по данным следствия, Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительный аванс в размере 2 млрд рублей АО "Крокус интернешнл".

Как указывали тогда в Счетной палате, к срыву сроков строительства ЦКАД привели системные проблемы и недостаточно эффективное управление проектом. Среди основных причин в Счетной палате назвали низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков. Также в ведомстве указывали на недостаточность численности рабочих и дорожно-строительной техники на всех пусковых комплексах. При этом из-за неутвержденной проектно-сметной документации по отдельным локальным мероприятиям ЦКАД, по мнению ведомства, невозможно определить полную стоимость строительства. Проверка также выявила нарушения, которые привели к увеличению стоимости работ на первом и пятом пусковых комплексах ЦКАД на 5,7 млрд рублей и 900 млн рублей соответственно, и неэффективные расходы на сумму 415 млн рублей в ходе подготовки территории для строительства третьего пускового комплекса. Счетная палата отмечала, что срывы сроков строительства ЦКАД могут потребовать от бюджета дополнительных 19,8 млрд рублей на возмещение концессионерам.