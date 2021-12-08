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В Оренбурге адвоката арестовали по делу о мошенничестве на 10 млн рублей

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано

ОРЕНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга в среду избрал меру пресечения в виде заключения под стражу адвокату, обвиняемому в мошенничестве, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Постановлением суда от 08.12.2021 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 января 2022 года в отношении Хижко К. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сказано в распространенном сообщении.

Обвиняемый и его защитник просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, но им было отказано. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано, добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС, следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве, в качестве подозреваемого был задержан адвокат.

По версии следствия, мужчина обманул местную жительницу и, злоупотребив ее доверием, похитил 10 млн рублей. Женщине он сообщал, что деньги необходимы для решения вопросов в пользу ее сына, отбывающего наказание в исправительном учреждении по приговору суда. У адвоката, как полагают следователи, было двое сообщников, в отношении которых ранее были возбуждены уголовные дела.

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