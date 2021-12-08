Родственники жертв крушения малазийского Boeing требуют по €40-50 тыс. компенсации

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 8 декабря. /ТАСС/. Родные и близкие погибших в результате крушения Boeing на Украине в июле 2014 года требуют по €40-50 тыс. в качестве компенсации морального ущерба. Об этом сообщила в среду в ходе слушаний в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах адвокат родственников Арлетта Схейнс.

По ее словам, требования о компенсации морального ущерба рассматриваются в соответствии с украинским законодательством. Адвокаты изучили несколько решений украинских судов в делах с жертвами уголовных преступлений и пришли к выводу, что сумма компенсации обычно варьируется в районе €32-110 тыс.

"Мы не нашли случаев, которые были бы близки к трагедии с рейсом MH17, - сказала Схейнс. - Однако было принято решение подать требования в размере €40-50 тыс. в зависимости от степени родства". Она также обратила внимание, что выплаты, которые родные и близкие получили ранее, в том числе от компании "Малайзийские авиалинии" и страховых компаний, не имеют отношения к компенсации именно морального ущерба.

Ранее судья Хендрик Стейнхейс сообщил, что суд получил 301 требование о компенсации морального ущерба со стороны родственников погибших.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют два голландских адвоката.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие к результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе расследования.