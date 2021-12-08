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Маршрутка и учебный автомобиль столкнулись в Иванове

Предварительно, четверо пострадали

ТАСС, 8 декабря. Столкновение маршрутки и учебного автомобиля автошколы, в результате которого, по предварительной версии, пострадали четыре человека, произошло в Иванове. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В Иванове на перекрестке Карла Маркса и Калинина произошло столкновение маршрутки и учебного автомобиля Renault. Предварительно, в маршрутке ушибы получили четыре человека. Травмы, вероятно, будут и у тех, кто находился в Renault", - рассказали в пресс-службе.

По данным полиции, легковушка при повороте не пропустила микроавтобус Ford с пассажирами, который следовал навстречу по выделенной полосе. В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции и ГИБДД.

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