Администрацию Архангельска оштрафовали на 2 млн рублей за ненадлежащую уборку улиц

АРХАНГЕЛЬСК, 8 декабря. /ТАСС/. Департамент транспорта администрации Архангельска оштрафован на 2 млн рублей за плохую уборку улиц от снега, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Архангельской областной прокуратуры по итогам межведомственного совещания по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

"Департамент транспорта города оштрафован на 2 млн рублей, АО "Мезенское дорожное управление" - на 2,1 млн рублей. Статья 12.34 КоАП РФ "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений", куда входит в том числе и уборка", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в пресс-службе, это штрафы ГИБДД. Органами прокуратуры области в деятельности Мезенского дорожного управления выявлены факты невыполнения работ по уборке снега, по противогололедной обработке автомобильных дорог Архангельска, ненадлежащее оборудование мест складирования снега, а также отсутствие контроля со стороны администрации города.

Работа поставлена на контроль прокуратуры области.