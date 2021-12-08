Защита осужденного за мошенничество генерала МЧС Шлякова просит Мосгорсуд оправдать его

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Защита просит Мосгорсуд оправдать бывшего первого заместителя главы МЧС генерал-полковника Сергея Шлякова по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Руслан Закалюжный.

"В своей жалобе мы просим оправдать Шлякова и снять арест с его единственного жилья - жилого дома в Подмосковье. Апелляционная жалоба находится в Мосгорсуде, который уже два месяца не может приступить к ее рассмотрению по формальным причинам. 6 декабря суд во второй раз перенес судебное заседание", - сказал защитник.

В апреле этого года Хамовнический суд столицы приговорил Шлякова к пяти годам колонии общего режима, признав его виновным в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2015 году экс-замминистра вместе с еще тремя осужденными по этому же делу пытался продать должность губернатора Ярославской области Юрию Удалову, которого суд признал потерпевшим.

По словам Закалюжного, приговор в отношении Шлякова незаконный, никаких доказательств его вины в деле нет. "Выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные противоречия, а само уголовное дело построено на предположительных, непоследовательных доказательствах и прямом оговоре Шлякова со стороны Удалова", - сказал он. Потерпевший давал противоречивые показания. Адвокат отметил, что даже в описании преступления неясно, кто, когда и при каких обстоятельствах кого обманул, даже не установлена точная сумма похищенного.

"Генерал-полковник Шляков занимал должность замглавы МЧС. Он боевой генерал, чернобылец, прошел все горячие точки в России и за рубежом, исключительно порядочный человек. Он поддался на уговоры сослуживца и земляка, помощника главы МЧС Удалова, который ранее был заместителем губернатора и сенатором, познакомил его с Кузнецовым (один из осужденных - прим. ТАСС) и не вникал уже в дальнейшее развитие событий. Это знакомство привело Удалова к другим людям, обману и потере денег, которые он выделил для передачи взятки за назначение на должность. Но ни один из допрошенных в суде свидетелей не подтвердил обвинение Шлякова, даже хоть в какой-то части", - пояснил Закалюжный. Он уточнил, что всего в суде было допрошено пять свидетелей, ни один из которых не знал Шлякова и даже не слышал его фамилию.

Также адвокат отметил, что после передачи Удаловым денег за должность губернатора в отношении него самого проводилась проверка в связи с покушением на дачу взятки. Но несмотря общественную опасность содеянного, Удалов не был привлечен к уголовной ответственности, так как сам сообщил об этом в правоохранительные органы. "Но освобождение лица от уголовной ответственности по указанному основанию не влечет его реабилитацию, такое лицо не имеет права на возмещение якобы причиненного ему ущерба. Но суд в приговоре незаконно оставил Удалова в статусе потерпевшего и, более того, удовлетворил его исковые требования к подсудимым вопреки позиции Верховного суда РФ, - заключил Закалюжный.