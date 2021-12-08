СК инициировал передачу дела авиадебошира на рейсе Магадан - Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет инициировал перед прокурором передачу следователям СК дела МВД России по Сибирскому федеральному округу об авиадебошире на рейсе Магадан - Новосибирск, который был задержан в среду, сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ инициировало перед прокурором передачу уголовного дела, возбужденного управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу по п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") в отношении пассажира рейса Магадан - Новосибирск по факту нарушения им общественного порядка на борту воздушного судна, для дальнейшего расследования Новосибирским следственным отделом на транспорте", - сообщили в ведомстве.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду сообщила, что сотрудники полиции задержали в аэропорту Толмачево пассажира, который устроил дебош на борту самолета рейса Магадан - Новосибирск. Во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел. Он был задержан и доставлен в дежурную часть.

В отношении задержанного составлены протоколы по ст. 20.1 и 11.17 КоАП РФ, ему может грозить штраф до 500 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.