Два человека попали под поезд на юге Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 8 декабря. /ТАСС/. Два человека попали под поезд в среду в Котласском районе Архангельской области, один из них погиб, сообщает пресс-служба региональной диспетчерской службы "112".

"Два человека попали под поезд, один погиб в районе поселка Вычегодский в Котласском районе. Сообщение поступило около 16:45 мск", - указано в сообщении.

Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции. Пострадавший с переломами конечностей госпитализирован.

Котласская транспортная прокуратура проводит проверку по факту транспортного происшествия на 1909-м км железнодорожного перегона Сольвычегодск - Пырский Архангельской области. "По предварительным данным, пригородный пассажирский поезд 6610 Котлас - Урдома 8 декабря 2021 года в 16:50 совершил наезд на двух совершеннолетних граждан, которые пересекали пути вне зоны пешеходного перехода", - говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры.