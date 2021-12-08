Два села в пригороде Севастополя остались без газа из-за аварии на сетях

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Газоснабжение отключено в двух селах в пригороде Севастополя из-за аварии на сетях. От газа отключена котельная, расположенная в одном из сел, сообщили журналистам в среду в пресс-службе городского правительства.

Всего от газоснабжения отключили 469 абонентов.

"В районе 17:00 при производстве земляных работ в селе Терновке был поврежден газопровод высокого давления, Д-100. Как следствие, была прекращена подача газа абонентов сел Терновка и Родное, в том числе котельной в селе Терновке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате остановки работы котельной от центрального теплоснабжения отключены 10 объектов.

Восстановительные работы начнутся с 08:00 09 декабря и продолжатся, предположительно, до 15:00. "Подача теплоносителя от котельной будет возобновлена после восстановления газоснабжения и выхода на режим котельной", - отметили в пресс-службе.

По информации синоптиков, в Севастополе в среду и четверг ожидается около 10 градусов тепла и дождь.