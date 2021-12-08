Жители 20 улиц в Астрахани остались без водоснабжения из-за аварии

АСТРАХАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МУП "Астрводоканал" устраняют аварию на водопроводе в районе Казачьего ерика Астрахани, без холодного водоснабжения остались жители 20 улиц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что из-за аварии на водопроводе и подтопления дорожной трассы в дорожную яму провалились четыре легковых автомобиля.

"На ул. Украинская-Туапсинская произошла авария на сети водопровода диаметром 250 мм. Подтоплена прилегающая территория, включая места, где ведется строительство сети водопровода для обеспечения водоснабжения поселка Началово. В настоящее время без холодного водоснабжения остаются жители более 20 улиц района Казачьего ерика", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что работы по строительству сети водопровода проводились сторонней организацией. На этом месте отсутствовали ограждения и предупреждающие знаки, что, в свою очередь, привело к аварии с участием транспортных средств. Сроки устранения аварии пока неизвестны, добавили в пресс-службе МУП "Астрводоканал".