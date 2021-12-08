В Ингушетии установили личности напавших на водителя микроавтобуса, перевозившего детей

МАГАС, 8 декабря. /ТАСС/. В Ингушетии удалось установить личности людей, которые во вторник вечером напали на водителя микроавтобуса, перевозившего детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

"Сотрудники ОМВД России по Назрановскому району установили причастность к совершению данного преступления трех жителей с. Экажево. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Полиция принимает меры по установлению и задержанию указанных лиц", - говорится в сообщении.

Как отметили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, вечером 7 декабря в сельском поселении Экажево неизвестные, передвигавшиеся на двух автомобилях, перегородили дорогу и обстреляли из травматического оружия микроавтобус Ford Transit под управлением 32-летнего местного жителя, после чего нанесли ему удары деревянными палками. Пострадавший с травмами обратился в лечебное учреждение, он не госпитализирован. Дети, находившиеся в микроавтобусе, не пострадали.

По данным пресс-службы центрального аппарата СК РФ, председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления СК РФ по Ингушетии доложить о ходе проверки по факту нападения на водителя автобуса. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.