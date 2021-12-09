Суд решит вопрос об аресте бывшего военного Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ Москвы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте бывшего военнослужащего Сергея Глазова, который устроил стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве. Судебное заседание начнется после поступления соответствующего ходатайства следствия и пройдет в закрытом для прессы режиме из-за пандемии.

В результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" 7 декабря были убиты два человека: сотрудник на ресепшн и охранник. Пострадали четыре человека - трое взрослых и 10-летняя девочка. Стрелявшего обезвредил работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. При задержании мужчина, который имел при себе травматический пистолет "Глок", переделанный под стрельбу боевыми патронами, и нож оказал сопротивление.

Глазов позже признал вину и заявил, что пришел в МФЦ за получением паспорта, однако сотрудники учреждения потребовали от него надеть медицинскую маску, что и вывело его из себя. В ИВС Глазов рассказал посетившим его членам ОНК Москвы, что не имел лицензии на оружие, а ранее проходил службу в СВР, откуда уволился в 2009 году.

СК возбудил два уголовных дела после ЧП в МФЦ - по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Стрелявшего отправят на психиатрическую экспертизу.

Под контроль ход расследования преступления взяли столичная прокуратура, а также глава СК Александр Бастрыкин. Глава МВД России Владимир Колокольцев представит к награде полицейского, который обезвредил и задержал преступника. В Госдуме создали рабочую группу по анализу законодательства в сфере оборота оружия. Она, в частности, проанализирует ЧП в МФЦ.