Почти 5 тыс. человек остались без водоснабжения в Самаре из-за аварии

ТАСС, 9 декабря. Утечка на трубопроводе холодного водоснабжения произошла в ночь на четверг в Самаре. Без водоснабжения остались жители 23 многоквартирных домов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 200 мм (сети - ООО "СКС") <…>. На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 23 многоквартирных жилых домов (4 900 человек, из них 1 250 детей), водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, восстановить водоснабжение планируется утром в четверг, 9 декабря.