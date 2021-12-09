В Петербурге задержали участников группы, вымогавших деньги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Группа вымогателей, угрожавших своим жертвам сексуальным насилием и физической расправой, задержана в Петербурге. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Группа действовала как на территории Санкт-Петербурга, так и в других регионах РФ, в основном Северо-Западного федерального округа", - сказал источник.

Он также уточнил, что в группу входили уроженцы Закавказья и различных регионов России. Своим жертвам они говорили, что долги взимают по "законам шариата". Силовики уже установили несколько эпизодов преступной деятельности группы, возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").