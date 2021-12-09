{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге задержали участников группы, вымогавших деньги

Они угрожали своим жертвам сексуальным насилием и физической расправой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Группа вымогателей, угрожавших своим жертвам сексуальным насилием и физической расправой, задержана в Петербурге. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Группа действовала как на территории Санкт-Петербурга, так и в других регионах РФ, в основном Северо-Западного федерального округа", - сказал источник.

Он также уточнил, что в группу входили уроженцы Закавказья и различных регионов России. Своим жертвам они говорили, что долги взимают по "законам шариата". Силовики уже установили несколько эпизодов преступной деятельности группы, возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").

Теги
РоссияСанкт-Петербург
На Камчатке у самолета Як-40 разрушилась стойка шасси при заходе на посадку
Прокуратура проводит проверку
Читать полностью