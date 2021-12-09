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ФСБ изъяла более 120 кг сушеного трепанга из нелегального цеха на Сахалине

По предварительной оценке, причиненный ущерб водным биологическим ресурсам превышает 15 млн рублей

ТАСС, 9 декабря. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области изъяли более 120 кг сушеного трепанга из нелегального цеха по его переработке. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"В городе Корсаков Сахалинской области в принадлежащем местному жителю нежилом строении выявлен нелегальный цех, в котором осуществлялись переработка, фасовка и хранение трепанга дальневосточного в целях последующей реализации. Обнаружено и изъято более 120 килограммов трепанга в сушеном виде, а также производственное оборудование", - сообщили в ЦОС.

По предварительной оценке, причиненный ущерб водным биологическим ресурсам превышает 15 млн рублей. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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РоссияСахалинская область
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