В СК сообщили, что экс-чиновник Юрий Чекин планировал убийство зампрокурора ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 декабря. /ТАСС/. Бывший руководитель контрольно-ревизионного управления Министерства финансов России по ХМАО-Югре Юрий Чекин, который более 20 лет находился в розыске по обвинению в убийстве прокурора округа Юрия Бедерина, планировал также убить заместителя погибшего за 8 млн рублей. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с января по февраль 2011 года Чекин, находясь в международном розыске, испытывая личную неприязнь к бывшему заместителю прокурора Ханты Мансийского автономного округа - Югры, занимавшему указанную должность до 1996 года, организовал убийство последнего. Однако довести преступный умысел на убийство бывшего заместителя прокурора округа до конца Чекин не смог по независящим от него обстоятельствам - в связи с отказом исполнителя от совершения преступления", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в качестве исполнителя убийства он за вознаграждение в 8 млн рублей привлек одного из своих знакомых, которому передал аванс 4 млн рублей. "В отношении Чекина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Организация убийства по найму, если это преступление не доведено до конца")", - отметили в СК.

Как сообщалось, в конце октября 2021 года силовики задержали Чекина в Ханты-Мансийске, где на протяжении последних нескольких лет проживал в многоквартирном доме по улице Калинина. Все это время на улицу он не выходил, а окна квартиры были завешены непрозрачной пленкой. В одной из комнат под подоконником был обнаружен тайник, в котором мог спрятаться человек. Также при обыске оперативники изъяли оружие и документацию, имеющую доказательственное значение для уголовного дела. Чекин в 2000 году объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, организации убийства и незаконного оборота оружия, посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, Чекин в течение 1993 года похитил у одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли 15,6 млн рублей. По данному факту прокуратура округа в отношении Чекина возбудила уголовное дело. В июне 2000 года он из мести за принципиальную позицию Бедерина по его привлечению к уголовной ответственности за мошенничество, организовал, выступая в роли заказчика, убийство последнего. 25 июля 2000 года прокурор округа Бедерин был убит в подъезде своего дома тремя выстрелами из самодельного огнестрельного нарезного пистолета.

Кроме того, по заказу Чекина 7 ноября 1996 года был убит его знакомый Руппель А. В., пытавшийся присвоить себе его деньги. Также Чекин, увлекавшийся азартными играми, организовал 3 января 1998 года убийство жителя города Ханты-Мансийска Израилова Б. М. из-за карточного долга. Непосредственные исполнители убийств были установлены и осуждены.