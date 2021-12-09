Следствие направило ходатайство об аресте владельца "Рив Гоша" и "Юлмарта" Августа Мейера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Следствие просит заключить под стражу владельца розничной сети "Рив Гош" и совладельца интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейера, задержанного в Санкт-Петербурге в среду. Бизнесмен обвиняется в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Московский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (два эпизода)", - сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, 8 декабря Август Мейер и его жена Инна были задержаны в рамках уголовного дела о хищениях у Сбербанка 1,3 млрд рублей, которые получила в виде кредитов на развитие бизнеса компания "Юлмарт".

В 2017 году фигурантом этого дела стал другой совладелец "Юлмарта" - Дмитрий Костыгин. Ему предъявлялось обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но затем статью переквалифицировали на "причинение ущерба без признаков хищения" (ч. 2 ст. 165 УК РФ).