Индийские военные обнаружили черный ящик разбившегося вертолета Ми-17

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 декабря. /ТАСС/. Индийские военные в четверг обнаружили черный ящик разбившегося накануне в штате Тамилнад вертолета Ми-17В5, при его крушении погиб первый в истории страны начальник Штаба обороны ВС генерал Бипин Рават.

Как сообщает газета The Times of India, на месте падения были обнаружены регистраторы полетных данных и диктофон из кабины Ми-17В5. Расшифровка записанной на них информации позволит пролить свет на причину катастрофы вертолета. По предварительным сведениям, к крушению привели сложные метеоусловия в районе выполнения полета.

Военный вертолет, на котором находились Бипин Рават и еще 13 человек, разбился в среду в районе Кунур в южном индийском штате Тамилнад. Погибли генерал Рават, его супруга Мадхулика Рават и еще 11 человек. Один человек, капитан Варун Сингх, выжил и находится на лечении.

Министерство обороны Индии создало специальную комиссию для расследования причин катастрофы.