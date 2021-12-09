Подозреваемого в злоупотреблениях руководителя АНО в Оренбурге не отстранили от должности

ОРЕНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга отказался в четверг отстранить от должности подозреваемого в злоупотреблении полномочиями руководителя автономной некоммерческой организации "Центр развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области", сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Рассмотрено ходатайство следственного органа о временном отстранении от должности директора АНО "Центр развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области". Постановлением суда от 09.12.2021 года отказано в удовлетворении ходатайства следственного органа о временном отстранении от должности Андрющенко В. П., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ", - сказано в распространенном сообщении.

В ходе судебного заседания, как уточнили в пресс-службе, не удалось подтвердить необходимость временного отстранения от должности совокупностью фактических доказательств. Они должны были свидетельствовать о конкретных действиях лица, направленных на воспрепятствование установлению истины по делу.

"Постановление суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано в установленном законом порядке", - добавили в пресс-службе.

Ранее в Оренбургской области по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба бюджету региона в размере более 98 млн рублей. В злоупотреблении полномочиями, повлекшими наступление тяжких последствий, подозревают руководителя АНО "Центр развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области".

По данным прокуратуры, в марте 2020 года он заключил с коммерческой организацией договор на выполнение работ и оказание услуг по разработке дизайн-проектов объектов, благоустраиваемых по национальному проекту "Жилье и городская среда". Экспертное исследование показало завышенную стоимость работ. Как указывалось в материалах надзорного ведомства, фактически она составляет не более 51 млн рублей, тогда как контракт был заключен на общую сумму 150 млн рублей. Подозреваемый был задержан, но ходатайств об избрании меры пресечения в суд не поступало.