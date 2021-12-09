Пять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и автовоза под Владимиром

ТАСС, 9 декабря. Рейсовый микроавтобус Mercedes и автовоз столкнулись утром в четверг на трассе в Собинском районе Владимирской области. В результате аварии пострадали водитель и четыре пассажира микроавтобуса, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Около 10:00 на 148-м километре трассы М-7 "Волга" на территории Собинского района произошло ДТП с участием рейсового автобуса Mercedes и автовоза Mercedes. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса совершил столкновение с остановившимся в результате поломки автовозом. В результате ДТП травмы получили водитель и четыре пассажира автобуса. Всего в автобусе находились 13 пассажиров", - сказали в пресс-службе

По информации пресс-службы, всем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, госпитализированных на данный момент нет. "На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, осуществляется регулировка дорожного движения. Движение на данном участке автодороги затруднено. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками полиции", - добавили в пресс-службе.