На федеральной трассе М-8 под Архангельском столкнулись 22 машины

АРХАНГЕЛЬСК, 9 декабря. /ТАСС/. Более 20 автомобилей столкнулись на федеральной трассе М-8 в районе деревни Любовское под Архангельском в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

"В 08:15 мск поступила информация о дорожно-транспортных происшествиях на 1 221-м километре трассы М-8 "Холмогоры", по предварительным данным, на тот момент аварии произошли с восьмью машинами. На настоящий момент участниками ДТП стали 22 автомобиля. Люди едут, фотографируют, отвлекаются", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе, на данный момент информации по пострадавшим нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

По данным Севгидромета, в Архангельской области идет небольшой снег, наблюдаются гололедные явления, местами туман.