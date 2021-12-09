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Трутнев заявил, что руководство регионов Дальнего Востока умеет действовать в режимах ЧС

Неблагоприятная паводковая обстановка этим летом сложилась в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Амурской области и Хабаровском крае

ТАСС, 9 декабря. Руководители регионов Дальнего Востока умеют действовать при режимах чрезвычайной ситуации, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Руководство дальневосточных субъектов РФ умеет действовать в чрезвычайных ситуациях. К сожалению, их немало - меняется климат, увеличивается количество паводков, возрастает дисбаланс температур, что вызывает в том числе пожары. Ситуация будет непростая, и мы будем заниматься не только уже случившимися ЧС, мы обязаны их предупреждать", - сказал Трутнев на пленарном заседании итогового онлайн-форума "ProДФО".

Неблагоприятная паводковая обстановка этим летом сложилась в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Амурской области и Хабаровском крае. В зону подтопления попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил предусмотреть средства на поддержку пострадавших от паводков сельхозпроизводителей Дальнего Востока. Поддержку должны были получить предприятия агропромышленного комплекса, а также жители сельской местности, которые фактически потеряли урожай на приусадебных участках.

Кроме того, Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. В августе на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссия
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