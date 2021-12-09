Защита обвиняемого в хищении Мейера просит отпустить его под залог в 5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Адвокат обвиняемого в хищениях Августа Мейера - владельца розничной сети "Рив Гош" и совладельца некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" - просит отпустить его под залог в 5 млн рублей или избрать в качестве меры пресечения запрет определенных действий либо домашний арест. Об этом сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Мейер возражал [против ходатайства следствия об аресте]. Адвокат <…> просил избрать запрет определенных действий, залог до 5 000 000 рублей, домашний арест", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокурор поддержал ходатайство следователя и указал, что дело по второму эпизоду преступления на 1 млрд рублей (первый эпизод - 1,4 млрд) возбуждено только в сентябре 2021 года. Сам следователь обосновал ходатайство тем, что Мейер принимает активные меры по отчуждению имущества.

Процедура избрания меры пресечения Мейеру проходит в Московском суде Санкт-Петербурга.

Мейер обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (два эпизода).

Жена Мейера Инна также проходит обвиняемой по уголовному делу, в отношении нее следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте. Кроме того, следствие намерено отправить под домашний арест генерального директора ООО "Биг бокс" Елену Стрельцову.

Обвинение в хищении 2,4 млрд рублей было предъявлено Мейеру в среду. По данным СМИ, расследование связано с хищениями средств, которые получила в виде кредитов от Сбербанка компания "Юлмарт". В 2017 году фигурантом уголовного дела стал другой совладелец "Юлмарта" - Дмитрий Костыгин. Ему предъявлялось обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но затем статью переквалифицировали на "причинение ущерба без признаков хищения" (ч. 2 ст. 165 УК РФ). В октябре 2017 года Смольнинский суд Санкт-Петербурга отправил Костыгина под домашний арест, а в конце 2018 года отпустил его под залог 25 млн рублей.