Ущерб по делу экс-главы администрации Кирова оценили в 21 млн рублей

КИРОВ, 9 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение по делу о превышении полномочий бывшего главы администрации Кирова при приемке некачественных дорожных камер по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Ущерб городу оценен в 21 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы администрации города Кирова и руководителя городского управления дорожной и парковой инфраструктуры, обвиняемых в превышении должностных полномочий при реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В результате совместных и согласованных действий обвиняемых муниципальному образованию "Город Киров" в лице МКУ "Управление дорожной и парковой инфраструктуры г. Кирова" причинен материальный ущерб в размере, превышающем 21 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019 году исполняющий обязанности директора "Управления дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова" заключил муниципальный контракт на поставку 20 дорожных камер на общую стоимость более 21 миллиона рублей. В процессе приемки поставленных технических средств были установлены их несоответствия требованиям, предъявляемым аукционным техническим заданием. Однако по указанию бывшего главы администрации Кирова камеры были приняты.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, расследование уголовного дела завершено, с утвержденным прокуратурой Кировской области обвинительным заключением в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

26 октября 2020 года следователи задержали бывшего главу администрации Кирова Илью Шульгина, а также исполняющего обязанности директора МКУ "Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова" Алексея Ишутинова. Суд избрал Шульгину ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ишутинову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В конце января 2020 года гордума поддержала отставку сити-менеджера Ильи Шульгина, который занимал пост с 2017 года.