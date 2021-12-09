Риелтора в Кузбассе осудили на семь лет за взятку чиновнице

КЕМЕРОВО, 9 декабря. /ТАСС/. Суд в Кузбассе приговорил к семи годам лишения свободы предпринимателя-риелтора из города Таштагола, которая дала взятку в 569 тыс. рублей руководителю муниципального отдела по учету и распределению жилья администрации. За деньги чиновница завышала цены на закупку жилья для детей сирот и помогала осужденной выигрывать аукционы на приобретение недвижимости. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"Чиновница предоставляла [сообщнице] информацию о предстоящих аукционах по приобретению жилья в муниципальную собственность для детей-сирот. Директор [агентства недвижимости] поясняла ей, какие квартиры есть у агентства в наличии. Чиновница вносила в техническую документацию параметры этих квартир, при этом специально завышала аукционную цену недвижимости. Так, единственным участником аукционов становилась фирма обвиняемой, в связи с чем торги признавались несостоявшимися и жилые помещения приобретались по условиям аукционной цены. Тем самым бюджету города был причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального главка МВД, после чего материалы были переданы в следственные органы. Свою вину осужденная признала и сотрудничала со следствием. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима после того, как ее ребенок достигнет 14-летнего возраста. Также ей назначен штраф в 3,4 млн рублей.

По данным прокуратуры Кузбасса, уголовное дело в отношении начальника отдела по учету и распределению жилья администрации Таштагольского муниципального района в настоящее время рассматривается в суде.