В акватории Волги в Астрахани вновь появилась радужно-маслянистая пленка

АСТРАХАНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Загрязнение акватории Волги радужно-маслянистой пленкой протяженностью около 2 км зафиксировано в Астраханской области, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Это второй случай загрязнения в регионе за последнее время. Ранее сообщалось, что Росприроднадзор возбудил административное производство по факту появления 2 декабря радужно-маслянистой пленки в акватории Волги в Астрахани.

"В четверг в 11:22 (10:22 мск) на ЦОВ-112 поступила информация о загрязнении акватории реки Волги (рукав "Городской") радужно-маслянистой пленкой протяженностью около 2 км - от улицы Адмиралтейской, 51 до памятника Петру I. Оперативной группой ГУ МЧС России по Астраханской области факт загрязнения подтвердился", - говорится в сообщении.

Организовано взаимодействие с администрацией морского порта, Росприроднадзором, Астраханским ЛО МВД России на транспорте, МСКЦ, Морсспаслужбой, Межрайонной природоохранной прокуратурой. Информация уточняется, добавили в пресс-службе ведомства.