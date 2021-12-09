Суд признал законным продление меры пресечения редакторам Doxa

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы в четверг признал законным продление до 16 апреля срока запрета определенных действий четырем редакторам студенческого издания Doxa, обвиняемым в агитации среди несовершеннолетних за участие в несанкционированных митингах. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд отклонил жалобу защиты и признал законным продление обвиняемым меры пресечения в виде запрета определенных действий до 16 апреля 2022 года", - сказала собеседница агентства.

Дело находится на рассмотрении в мировом суде Дорогомиловского района, заседание назначено на 16 декабря. Следствие вменяет Армену Арамяну, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину вовлечение в опасную деятельность несовершеннолетних группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Фигурантам дела грозит до трех лет лишения свободы.