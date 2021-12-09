Почти 150 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Дожди и мокрый снег стали причиной отключения от электроснабжения 148 населенных пунктов на Украине. Об этом в четверг сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 (08:00 мск - прим. ТАСС) в результате усложнения погодных условий - дождь, мокрый снег - из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 148 населенных пунктов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что без электричества остались жители пяти регионов. В Киевской области обесточено 64 населенных пункта, в Черниговской - 47, в Винницкой - 18, в Житомирской - 15 и в Донецкой - четыре. В Госслужбе добавили, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По данным Укргидрометцентра, в четверг снегопады ожидаются на западе Украины.