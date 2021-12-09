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В Кировской области восстановили движение поездов после схода с рельсов семи вагонов

В результате инцидента никто не пострадал

КИРОВ, 9 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстановили движение железнодорожного транспорта на участке Киров-Котласский - Чухомлинский в городе Киров после схода с рельсов локомотива и семи вагонов с железобетонными изделиями, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"Движение поездов на участке железнодорожного пути восстановлено", - говорится в сообщении.

В четверг в 05:33 мск в Кировской области на участке ГЖД произошел сход тепловоза и семи вагонов с железобетонными изделиями. Пострадавших и угрозы экологической безопасности в результате инцидента нет, повреждены две опоры ЛЭП. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело. Железной дороге причинен крупный ущерб, размер которого определит следствие.

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