Участник преступного сообщества на Алтае получил 7,5 года колонии за хищение денег сирот

БАРНАУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. Суд в Алтайском крае вынес приговор одному из участников преступного сообщества, по вине которого сироты остались без средств на существование и жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ по региону.

"В 2016 году лидер преступного сообщества, выпускник детского дома обратился к так называемому криминальному авторитету с предложением завладения деньгами на счетах выпускников детских домов. Криминальный лидер в апреле 2016 года создал на территории края две организованные группы, участником которых и стал осужденный - Илья Князев. В составе групп насчитывались 18 человек. Способы завладения деньгами были разными - от уговоров, до обмана и угроз. Потерпевшими по уголовному делу признаны 20 человек", - говорится сообщении.

Отмечается, что многие потерпевшие, оставшись без денег, стали лицами без определенного места жительства, однако не обращались в полицию, опасаясь за свою жизнь. Деятельность группировки была пресечена в 2018 году. После возбуждения дела Князев скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск, в связи с чем в отношении него уголовное дело было выделено в отдельное производство. Он признан виновным по ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе"), ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), 159 УК РФ ("Мошенничество"). Суд назначил ему 7,5 года колонии строгого режима.

Сам лидер группировки ранее осужден к 11 годам колонии строгого режима.