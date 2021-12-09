{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Участник преступного сообщества на Алтае получил 7,5 года колонии за хищение денег сирот

Многие потерпевшие, оставшись без денег, стали лицами без определенного места жительства, однако не обращались в полицию, опасаясь за свою жизнь

БАРНАУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. Суд в Алтайском крае вынес приговор одному из участников преступного сообщества, по вине которого сироты остались без средств на существование и жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ по региону.

"В 2016 году лидер преступного сообщества, выпускник детского дома обратился к так называемому криминальному авторитету с предложением завладения деньгами на счетах выпускников детских домов. Криминальный лидер в апреле 2016 года создал на территории края две организованные группы, участником которых и стал осужденный - Илья Князев. В составе групп насчитывались 18 человек. Способы завладения деньгами были разными - от уговоров, до обмана и угроз. Потерпевшими по уголовному делу признаны 20 человек", - говорится сообщении.

Отмечается, что многие потерпевшие, оставшись без денег, стали лицами без определенного места жительства, однако не обращались в полицию, опасаясь за свою жизнь. Деятельность группировки была пресечена в 2018 году. После возбуждения дела Князев скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск, в связи с чем в отношении него уголовное дело было выделено в отдельное производство. Он признан виновным по ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе"), ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), 159 УК РФ ("Мошенничество"). Суд назначил ему 7,5 года колонии строгого режима.

Сам лидер группировки ранее осужден к 11 годам колонии строгого режима.

Теги
Россия
Молния
Титов заявил об отсутствии основания для ареста владельца сети "Рив Гош"
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей отметил, что речь идет не о мошенничестве, а "об абсолютно типовой сделке факторинга"
Читать полностью