Более 2,8 тыс. человек остались без отопления в городе на Урале из-за аварии на теплосетях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Более 2,8 тыс. человек остались без отопления в городе Кировграде Свердловской области, где проживает около 18,5 тыс. человек, из-за аварии на теплосетях. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

"Девятого декабря в 14:00 отключают ветку теплоснабжения на 8 ТП (тепловых пунктах - прим. ТАСС): Центральный бульвар, 2, 2/1, 2/2, Свердлова 67, 69, 8 Марта 3,7. Д/С 1 корп. 1. Проживающее население в МЖД в количестве 2 813 человек", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что произошел прорыв трубы на Центральном бульваре. Получить оперативный комментарий в мэрии города, в том числе о сроках устранения аварии, ТАСС не удалось.

Как уточнили ТАСС в министерстве, работы по ликвидации аварии начаты. Планируется, что они продлятся как минимум до 19:00 по местному времени (17:00 мск).

Температура воздуха в Кировграде составляет минус 2 градуса. Ожидается, что ночью она опустится до 8 градусов мороза.