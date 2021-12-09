Суд отложил рассмотрение иска Навального к ИК-2, признавшей его склонным к экстремизму

ПЕТУШКИ /Владимирская область/, 9 декабря. /ТАСС/. Петушинский районный суд Владимирской области отложил заседание по иску Алексея Навального к руководству ИК-2 УФСИН РФ в Покрове о признании незаконной постановки его на профучет как лица, склонного к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности. Заседание перенесено на 28 декабря, передает корресподент ТАСС из зала суда.

"28-го [декабря] в 14:30 - я назначаю дату судебного заседания", - сказала судья.

По словам судьи, представители колонии подали письменный отзыв, подтверждающий их позицию, отметив, что ранее не вручали документы оппоненту. Заседание перенесли, чтобы предоставить сторонам время для их изучения и рассмотрения.

Навальный 18 ноября подал в суд исковое заявление, в котором он просит признать незаконным решение комиссии исправительной колонии №2, расположенной в городе Покров, о постановке его на профучет как лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности.

Ранее его иски к администрации покровской колонии поступали в Петушинский районный суд 26 апреля и были рассмотрены в мае и июне. В одном из исков осужденный просил суд признать незаконными решения ИК-2 Покрова об отказе в выдаче и проверке на экстремизм приобретенных им через торговую сеть книг, а также с цензурой газет - в ходе рассмотрения Навальный отказался от обоих исков. Еще один иск касался его постановки на учет как склонного к побегу - суд признал такое решение сотрудников исправительного учреждения законным, апелляция была отклонена.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.