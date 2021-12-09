Житель Кургана получил 300 тыс. рублей штрафа за призывы к террористической деятельности

ТАСС, 9 декабря. Житель Кургана, публиковавший в интернете агитационно-пропагандистские материалы, восхваляющие террористов-смертников, получил наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Ранее ведомство сообщало о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет").

"Центральным окружным военным судом Екатеринбурга <…> вынесен приговор 27-летнему жителю города Кургана. <…> Фигурант публиковал на своей странице в социальных сетях агитационно-пропагандистские материалы, восхваляющие террористов-смертников и апеллирующих к исламу и Халифату. Размещенные видеофайлы изображали сцены убийства мирных жителей, а текстовые материалы пропагандировали идеологию насилия, призывали к участию в деятельности запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство" и содержали прямые призывы к осуществлению вооруженного джихада. За публичное оправдание терроризма и пропаганду террористической деятельности с использованием сети "Интернет" обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере трехсот тысяч рублей", - говорится в сообщении.