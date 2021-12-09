В Саратове из-за аварийного отключения без отопления остались около 15,5 тыс. жителей

ТАСС, 9 декабря. Аварийно-ремонтные работы на трубопроводе в Саратове привели к отключению отопления в 47 жилых домах, где проживают около 15,5 тыс. человек, а также в четырех социально значимых объектах. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Саратовской области.

"В 14:32 (мск) 09.12.2021 в Кировском районе Саратова в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на трубопроводе d-1025 на пересечении улиц Соколовая и 1-я Выселочная произошло аварийное отключение центрального отопления. В результате отключения без отопления осталось 47 жилых домов разной этажности с населением 15 492 человека, из них детей 2 582, а также четыре социально значимых объекта", - сообщили в пресс-службе.

Среди социально значимых объектов, оказавшихся без отопления, указаны две школы, детский сад и детская поликлиника. Отмечается, что объекты работают в штатном режиме.

Предполагается, что отопление вернут в 01:00 мск 10 декабря.

По данным Приволжского УГМС, в Саратове 9 декабря ожидаются слабые осадки в виде мокрого снега и мороси, а также восточный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса.