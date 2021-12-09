Житель Ставрополья взорвал гранату из-за семейной ссоры

СТАВРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Житель Ипатовского городского округа Ставрополья из-за семейного скандала привел в действие взрывное устройство. Перед этим одну из гранат он сдал сотруднику полиции, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В полицию поступило сообщение о семейном скандале в одном из населенных пунктов. На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции. <…> Гражданин, имевший внешние признаки алкогольного опьянения, добровольно выдал предмет, похожий на гранату неустановленной марки. В дальнейшем он проследовал на летнюю кухню, где в изолированной комнате привел в действие взрывное устройство (предположительно вторую гранату)", - говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадал только сам мужчина. Участковый уполномоченный вызвал медиков и оказал пострадавшему первую помощь. Мужчина госпитализирован с осколочными ранениями. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"). Обстоятельства происшествия устанавливаются.