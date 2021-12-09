Кассационный суд признал законным условный срок экс-депутату Галяминой за митинг

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение дать два года условно бывшему муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой за нарушение правил проведения митинга. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел кассационную жалобу Галяминой и решил оставить приговор без изменения, а ее жалобу - без удовлетворения",- сказали в суде.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил Галямину к двум годам условно по делу о нарушении правил организации митингов. Ее обвиняли по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). По данным СК, она призывала прийти на незаконную акцию в центре Москвы 15 июля прошлого года, собравшую не менее 400 человек. До этого она неоднократно привлекалась к административной ответственности за несанкционированные акции в течение предыдущих шести месяцев. Вину экс-депутат не признала. Свое уголовное преследование она считает политически мотивированным.

В ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить ее к трем годам колонии общего режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре. По статье 212.1 УК РФ ранее были осуждены активисты Ильдар Дадин и Константин Котов. Позднее Мосгорсуд отклонил апелляцию экс-депутата.