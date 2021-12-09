Главу отдела миграции Пушкинского района Подмосковья задержали за взятки на 1,7 млн рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Начальник отдела по вопросам миграции по Пушкинскому городскому округу и его заместитель задержаны за получение взяток от коммерсантов на 1,7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, подозреваемые получали взятки от коммерсанта за непривлечение организации и должностного лица к административной ответственности за организацию работы нелегальных трудовых мигрантов. Общая сумма, полученная преступным путем, составила 1 млн 700 тыс. рублей", - сообщила Врадий.

В ближайшее время начальнику отдела по вопросам миграции МУ МВД России по Пушкинскому городскому округу и его заместителю будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По уголовному делу следователем проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемых, проводятся допросы.

Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, по результатам служебной проверки сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.