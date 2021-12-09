Сторонника ИГ из Махачкалы, вербовавшего людей в банду, осудили на 8,5 года колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд осудил на 8,5 года колонии общего режима жителя Махачкалы Гаджи Гаджиева, который присоединился к международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и занимался вербовкой в незаконное вооруженное формирование. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Суд установил, что в ноябре 2019 года мужчина вступил в ИГ и прошел обучение для осуществления террористической деятельности. В частности, мужчина изучал в социальных сетях минно-подрывное дело, правила обращения с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. Кроме того, он прошел психологическую подготовку для пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.

Гаджиев также вступил в незаконное вооруженное формирование, в котором взял на себя обязательства по приобретению компонентов для изготовления самодельных взрывных устройств, сбора информации о сотрудниках правоохранительных органов, а также вовлечения в состав банды новых участников. Суд установил, что в ноябре 2019 года Гаджиев приобрел в Махачкале компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в апреле 2020 года незаконно принял на хранение огнестрельное оружие и боеприпасы. С ноября 2019 года по июль 2020-го в Махачкале мужчина вербовал граждан в незаконное вооруженное формирование.

"В соответствии с приговором суда Гаджиев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима", - сообщил представитель суда.

Свою вину в совершенных преступлениях мужчина признал частично, отметили в пресс-службе. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.