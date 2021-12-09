Дело экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна направят в Домодедовский суд

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский областной суд изменил подсудность рассмотрения уголовного дела об оскорблении судьи в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Как уточнила ТАСС адвокат Мила Сметанина, Мособлсуд направил дело в отношении ее подзащитного в Домодедовский городской суд.

"Московский областной суд сегодня постановил, что дело об оскорблении Александром Шестуном подольской судьи будет слушаться в Домодедовском городском суде, - сказала собеседница агентства. - Судебное заседание прошло без защитника, мы будем обжаловать решение".

Ранее сообщалось, что дело экс-чиновника будет рассматривать Подольский городской суд. Адвокат Мила Сметанина в беседе с ТАСС уточняла, что Шестун вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признает.

Шестун обвиняется в оскорблении представителя власти, неуважении к суду и угрозе убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи. По версии следствия, в ходе рассмотрения в суде уголовного дела в отношении Шестуна в здании Подольского городского суда 21 и 25 декабря 2020 года подсудимый в присутствии журналистов высказал оскорбления, угрозы убийством и причинением вреда здоровью. Кроме того, он проявил неуважение к суду, оскорбив участников судебного разбирательства и судебного пристава.

Шестун в декабре 2020 года был приговорен к 15 годам колонии строгого режима за мошенничество, взяточничество и ряд других коррупционных преступлений, штрафу в размере 49 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности сроком на восемь лет. Также суд удовлетворил гражданский иск администрации Серпуховского района на сумму причиненного ущерба в размере 64,5 млн рублей. Вину экс-чиновник по этому делу также отрицает.