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СМИ: в Монреале школьник напал с острым предметом на учителя

По данным телеканала CTV, полицейский спецназ задержал ученика недалеко от школы

ОТТАВА, 9 декабря. /ТАСС/. Полиция Монреаля (провинция Квебек) задержала ученика одной из школ после того, как он напал на учителя и ранил его неустановленным острым предметом. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел во время занятий. Пострадавший 40-летний мужчина получил резаные раны верхней части тела, он был доставлен в больницу, но его жизнь вне опасности. 16-летний школьник был задержан полицейским спецназом недалеко от учебного заведения. С ним работают следователи.

Мотивы нападения устанавливаются. Других подробностей пока не сообщается.

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