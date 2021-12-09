В Новосибирске возбудили дело по факту мошенничества в Центре креативных индустрий

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества в Центре креативных индустрий в Новосибирской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ", - сообщили в пресс-службе.

О задержаниях в рамках данного дела не сообщается.

Центр креативных индустрий (ЦКИ) - это площадка, учрежденная министерством культуры Новосибирской области для поддержки творческих людей и объединений. Учреждение начало свою работу летом 2020 года. С февраля 2021 года им руководит бывший заместитель министра культуры региона Виктор Буланкин.