В Петербурге за разбойное нападение в 1997 году мужчину приговорили к 13 годам колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Суд отправил на 13 лет в колонию строгого режима краснодарского предпринимателя, который 24 года назад организовал разбойное нападение на инкассатора "Промстройбанка" в Петербурге. На Кубани преступник долгие годы жил под чужим именем, а все его подельники давно либо осуждены, либо умерли, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Геннадия Лося, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 3 ст. 162 (разбой), п. "б", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности"; в редакции ФЗ от 13.06.1996 № 63-ФЗ), ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Приобретение, хранение и использование заведомо поддельного паспорта гражданина")", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 1997 году Лось организовал преступную группу, в которую, помимо него самого, вошли еще три человека. 2 июля грабители, вооружившись пистолетами ТТ, совершили разбойное нападение на инкассатора у дома 31 по Нарвскому проспекту. Потерпевший был ранен и умер в больнице вскоре после происшествия, бандиты отобрали у него три инкассаторские сумки с 225 тыс. рублей. С похищенным они убежали во двор одного из домов на Бумажной улице, где их ожидало такси, и скрылись с места преступления.

В 2002 году Лось, уже будучи объявлен в розыск, приобрел поддельный российский паспорт на имя Дениса Давыдова. Лось предъявлял его представителям госорганов, использовал при передвижении по стране. Под новым именем он зарегистрировал брак, родил сына, открыл несколько банковских счетов и оформился как индивидуальный предприниматель. В 2017 году на основании поддельного документа предприимчивый мужчина даже получил новый паспорт в ФМС (якобы по достижении 45 лет).

Свою вину Геннадий Лось признал полностью, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Ближайшие 13 лет он проведет в ИК строгого режима. Уточняется, что соучастники разбойного нападения на инкассатора Белоусов и Султанов были осуждены петербургскими судами в 2005 и 2015 годах соответственно, а уголовное дело против третьего по фамилии Пятов было прекращено в связи со смертью фигуранта.