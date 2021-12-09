На западе Мексики взорвалась мастерская по производству пиротехники

МЕХИКО, 9 декабря. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в мастерской по производству пиротехники в городе Сапопан в штате Халиско на западе Мексики. Пострадали четыре человека, находившиеся в помещении, сообщил в четверг телеканал Televisa.

Состояние людей, получивших ожоги до 90% поверхности тела, оценивается как крайне тяжелое. Пока неизвестно, что могло послужить причиной взрыва. Представители властей приступили к выяснению обстоятельств происшествия.

По мере приближения новогодних и рождественских праздников, когда в Мексике значительно повышается спрос на фейерверки, число подобных инцидентов растет. В понедельник взрыв уничтожил подпольную мастерскую по производству пиротехники в штате Пуэбла в центральной части страны. Погибли шесть человек, в том числе двое детей, еще более 10 получили травмы и ожоги.

В декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили один из крупнейших в латиноамериканской стране рынков пиротехники, находившийся в муниципалитете Тультепек в штате Мехико. Жертвами трагедии стали 42 человека, десятки пострадали.