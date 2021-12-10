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Почти 13,5 млн рублей штрафа заплатит компания, не построившая вовремя ФОК на Колыме

Возбуждено дело об административном правонарушении

ТАСС, 10 декабря. Строительная компания оштрафована почти на 13,5 млн рублей за то, что не построила в срок физкультурно-оздоровительный комплекс в Магаданской области в рамках реализации нацпроекта, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в марте 2020 года по нацпроекту "Демография" был заключен государственный контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Палатка. К установленному сроку (25 декабря 2020 года) строительство не было завершено, подрядчик не успел выполнить 25% от запланированного объема работ стоимостью 13,5 млн рублей. Из-за этого пострадали жители Хасынского городского округа, которые долгое время не могли пользоваться социально важным объектом.

"Прокурор возбудил в отношении строительной организации дело об административном правонарушении по части седьмой статьи 7.32 КоАП РФ ("Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства"). Суд признал ООО "КБК Соцстрой" виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере около 13,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни", "Содействие занятости". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.

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РоссияМагаданская область
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