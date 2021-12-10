Почти 13,5 млн рублей штрафа заплатит компания, не построившая вовремя ФОК на Колыме

ТАСС, 10 декабря. Строительная компания оштрафована почти на 13,5 млн рублей за то, что не построила в срок физкультурно-оздоровительный комплекс в Магаданской области в рамках реализации нацпроекта, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в марте 2020 года по нацпроекту "Демография" был заключен государственный контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Палатка. К установленному сроку (25 декабря 2020 года) строительство не было завершено, подрядчик не успел выполнить 25% от запланированного объема работ стоимостью 13,5 млн рублей. Из-за этого пострадали жители Хасынского городского округа, которые долгое время не могли пользоваться социально важным объектом.

"Прокурор возбудил в отношении строительной организации дело об административном правонарушении по части седьмой статьи 7.32 КоАП РФ ("Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства"). Суд признал ООО "КБК Соцстрой" виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере около 13,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни", "Содействие занятости". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.