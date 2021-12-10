Лидера и участников ОПГ, причастной к убийствам, задержали в Орске и Московской области

ОРЕНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Правоохранители в Оренбургской области задержали в Орске и Московской области лидера и участников преступной группы, причастной к убийствам. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по Оренбургской области.

По оперативным данным, участники ОПГ также занимались незаконным оборотом оружия, наркотических веществ, вымогательствами, мошенничествами и другими видами криминальной деятельности

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с коллегами из региональных СК и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии были задержаны лидер и участники группы, осуществлявшей преступную деятельность на территории Оренбуржья", - сказано в распространенном сообщении.